¿Lo notaste? Este es el combustible que subió de precio la semana pasada - Chilevisión

04/10/2025 21:05

¿Lo notaste? Este es el combustible que subió de precio la semana pasada

ENAP entregó un informe que consigna el alza de un importante combustible durante la semana pasada. Revisa acá cuál y cuánto subió.

Publicado por CHV Noticias

El jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su informe semanal de precios. En el documento, se detallan las variaciones de los valores de los combustibles.

Según indicó el organismo, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, así como los del diésel y el GLP, no experimentarán cambios. Sin embargo, el kerosene sí.

ENAP anunció aumento de precio de la parafina

De acuerdo al último informe de ENAP, el kerosene subió $2,2 pesos por litro ($/lt). A continuación, el detalle:

  • 93 octanos: +$0 pesos por litro ($/lt)
  • 97 octanos: +$0 pesos por litro ($/lt)
  • Kerosene: +$2,2 pesos por litro ($/lt)
  • Diésel: +$0 pesos por litro ($/lt)
  • GLP de uso particular: +$0 pesos por litro ($/lt)

Se trata de un aumento importante, aunque en ningún caso comparable al registrado antes de Fiestas Patrias. Allí, el kerosene aumentó en $14,9 pesos por litro su valor.

Cabe recordar que ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, sino que hace estimaciones considerando factores como precios de importación, el MEPCO o normas de funcionamiento FEPP.  

En las próximas semanas —siempre los días jueves— se conocerán las fluctuaciones de los precios de los demás combustibles, tanto a la baja como al alza.

