Karen Paola abrió su corazón por quiebre con Juan Pedro Verdier: “La relación no se terminó por...” - Chilevisión

La artista musical y presentadora de televisión reconoció lo "difícil" que ha sido su ruptura con el comunicador, con quien estuvo casada por 20 años.

Karen Bejarano ha tenido días difíciles tras su quiebre con Juan Pedro Verdier, con quien estuvo casada por más de dos décadas.

La cantante también conocida como Karen Paola no solo se ha expresado en redes, donde se ha dejado ver visiblemente afectada, pues también lo hizo en el último capítulo de Primer Plano, donde aprovechó para abordar la ruptura y abrir su corazón.

En el espacio de Chilevisión, reconoció que la situación dada a conocer en enero pasado le ha afectado mucho, tildándola de "muy difícil".

"Después de muchos años, obviamente uno... No te puedo decir que es algo sencillo. Me gustaría poder decir que está todo increíble, pero no es así", afirmó.

¿Por qué? Según expresó Bejarano, el amor con Juan Pedro Verdier está presente, aún tras el quiebre, pero que de todos modos el foco ahora está en otras cosas.

"Obviamente, yo lo echo de menos. Va a ser siempre el amor de mi vida. Me encantaría que mi relación durara para siempre con él", trasparentó, nuevamente emocionada.

Sin profundizar en explicaciones, Karen Paola destapó que "la relación no se terminó por falta de amor ni por nada por el estilo. Había cosas, quizás, que teníamos que resolver estando separados".

Ante ese escenario, la cantante y presentadora de TV sostiene que ahora la prioridad está en la maternidad: "Por ahora, somos papás de Guillermo y eso es lo que más nos importa".

En lo que respecta al futuro, cerró diciendo que "el tiempo lo dirá" y que ahora está haciéndose cargo "de mi salud mental, de estar bien, de hacer lo que me gusta". "Ahí vamos a ir viendo cómo se den las cosas", zanjó.

