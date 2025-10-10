 Informan que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago el sábado 11 - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Nabila Rifo: Ministra Orellana apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial Cámaras de seguridad captaron recorrido de niño perdido en Estación Central Uno de los afectados es un exjugador de Colo Colo: Conductora huyó de encerrona en Ñuñoa y chocó tres autos Era buscado en Chile por múltiples delitos: Revelan identidad de integrante de Tren de Aragua que murió en Colombia Cancelan alerta de tsunami para las costas de Chile tras sismo en Paso Drake
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 21:43

Informan que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago el sábado 11

Las comunas afectadas serán Lo Espejo, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, San Miguel, La Florida y La Cisterna.

Publicado por CHV Noticias

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico, informó que este sábado 11 de octubre habrá corte de luz en Santiago.

Se trata de interrupciones programadas por la empresa para el fin de semana, las que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio. 

Las comunas afectadas serán Lo Espejo, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, San Miguel, La Florida y La Cisterna.

Sigue el fin de semana: Enel informa que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago el sábado 11

  • Lo Espejo. Sábado 11 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Barnechea. Sábado 11 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Sábado 11 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • La Reina. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Ñuñoa. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Ñuñoa. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • San Miguel. Sábado 11 de octubre desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.

  • La Florida. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • La Cisterna. Sábado 11 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“No voy a...”: El ultimátum de Raquel Argandoña a Michelle Carvalho en Fiebre de Baile

La presidenta del jurado del estelar de Chilevisión reaccionó a los dichos de la bailarina y advirtió que, tras sus dichos a Vasco Moulián, no iba a aceptar faltas de respeto.

10/10/2025

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025