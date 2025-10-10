Informan que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago el sábado 11 - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Lo Espejo, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, San Miguel, La Florida y La Cisterna.

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico, informó que este sábado 11 de octubre habrá corte de luz en Santiago.

Se trata de interrupciones programadas por la empresa para el fin de semana, las que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas serán Lo Espejo, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, San Miguel, La Florida y La Cisterna.

Sigue el fin de semana: Enel informa que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago el sábado 11

Lo Espejo. Sábado 11 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea. Sábado 11 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes. Sábado 11 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Reina. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel. Sábado 11 de octubre desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.

La Florida. Sábado 11 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.