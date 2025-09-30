Informan corte de agua en seis comunas de Santiago este miércoles 1 de octubre - Chilevisión

Aguas Andinas informó que las comunas de Colina, Macul, La Florida, San Bernardo, Curacaví y Melipilla tendrán interrupciones programadas.

Una serie de cortes de agua programados para el 1 de octubre en Santiago fue lo que anunció Aguas Andinas a través de su plataforma.

La compañía, encargada de la distribución de suministro, llevará a cabo interrupciones por trabajos en la capital, buscando mejorar la calidad del servicio.

En esta oportunidad, las comunas afectadas son seis: Colina, Macul, La Florida, San Bernardo, Curacaví y Melipilla.

Colina. Miércoles 1 de octubre desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

Colina. Desde las 15:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta las 03:00 del jueves 2 de octubre.

Macul. Miércoles 1 de octubre desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

La Florida. Miércoles 1 de octubre desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

San Bernardo. Miércoles 1 de octubre desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Curacaví. Desde las 16:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta las 03:00 del jueves 2 de octubre.