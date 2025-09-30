 Informan corte de agua en seis comunas de Santiago este miércoles 1 de octubre - Chilevisión
Minuto a minuto
Delincuente utilizó la modalidad del “torero”: Así fue el robo en hotel a médico de la FIFA Caso Bernarda Vera: Piden a Contraloría investigar supuesto fraude Revisa en detalle los cuatro ejes centrales del Presupuesto 2026 presentado por el Presidente Boric Abogadas dieron revelación clave: Sospechoso habría confesado que Julia Chuñil fue quemada “Estamos en riesgo”: El desesperado pedido de ayuda de madre tras agresiones de su hijo con TEA en Quilpué
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/09/2025 20:42

Informan corte de agua en seis comunas de Santiago este miércoles 1 de octubre

Aguas Andinas informó que las comunas de Colina, Macul, La Florida, San Bernardo, Curacaví y Melipilla tendrán interrupciones programadas.

Publicado por CHV Noticias

Una serie de cortes de agua programados para el 1 de octubre en Santiago fue lo que anunció Aguas Andinas a través de su plataforma.

La compañía, encargada de la distribución de suministro, llevará a cabo interrupciones por trabajos en la capital, buscando mejorar la calidad del servicio.

En esta oportunidad, las comunas afectadas son seis: Colina, Macul, La Florida, San Bernardo, Curacaví y Melipilla.

Anuncian cortes de agua en Santiago para el miércoles 1 de octubre

  • Colina. Miércoles 1 de octubre desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

  • Colina. Desde las 15:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta las 03:00 del jueves 2 de octubre.

  • Macul. Miércoles 1 de octubre desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

  • La Florida. Miércoles 1 de octubre desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

  • San Bernardo. Miércoles 1 de octubre desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

  • Curacaví. Desde las 16:00 horas del miércoles 1 de octubre hasta las 03:00 del jueves 2 de octubre.

  • Melipilla. Miércoles 1 de octubre desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

Son 9 páginas: La carta que habría dejado mujer acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante

La mujer fue detenida el domingo y este martes inició su formalización por el delito de parricidio a sus hijos de 35 y 39 años. En Contigo en la Mañana revelaron nuevos antecedentes.

30/09/2025

“Hace peligrar tu vida”: Millaray Viera compartió inquietante reflexión tras diagnóstico médico

La animadora de televisión dio a conocer hace unas semanas que padece de hipertiroidismo. Dentro de los síntomas se incluyen pérdida de peso, intolerancia al calor, nerviosismo y latidos cardíacos rápidos.

30/09/2025

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

La ayuda estatal forma parte de la Reforma de Pensiones. Su objetivo es reconocer los años de cotización de las personas que ya están pensionadas (o lo estarán) y que tienen al menos 65 años de edad.

30/09/2025

“Es una persona que...”: Actriz que besó a Kaminski rompió el silencio sobre el animador

Javiera Victoria es una actriz e influencer de 28 años y luego de semanas de especulaciones decidió hablar por primera vez tras ser vista en una discoteque besando al comunicador.

30/09/2025