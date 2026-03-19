Fondo de cesantía solidario: Revisa en qué casos NO puedes acceder a los pagos

Este beneficio estatal está dirigido a aquellos que quedaron sin trabajo, pero no cuentan con fondos suficientes en su cuenta individual. Acá te contamos quiénes no pueden acceder al Fondo de cesantía solidario (FCS).

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) es un beneficio estatal que ayuda a aquellas personas que han perdido su trabajo y que no cuentan con los fondos suficientes en su cuenta individual.

Sin embargo, existen ciertos requisitos que deben cumplirse para poder postular a él, como contar con 10 cotizaciones pagadas, donde las últimas tres deben ser del mismo empleador en los 24 meses anteriores al despido.

Además, se debe estar afiliado al Seguro de Cesantía de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), pero también existen excepciones donde no se puede otorgar el beneficio.





¿En qué casos NO se puede acceder al Fondo de Cesantía Solidario?

Ser empleado o empleada pública.

Ser funcionario o funcionaria de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Trabajador o trabajadora independiente.

Persona menor de 18 años.

Pensionado o pensionada (excepto en casos de invalidez parcial).

Trabajador o trabajadora en práctica.

¿Cuáles son los requisitos para postular al FCS?

Estar cesante.

No tener recursos suficientes en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Término de contrato por necesidad de la empresa, vencimiento del plazo, caso fortuito o fuerza mayor.

Contar con al menos 10 cotizaciones pagadas.

Contar con al menos 8 cotizaciones pagadas en cualquier tipo de contrato, solo para aquellos que perdieron su trabajo en una zona decretada en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, zonas afectadas por un desastre natural o alerta sanitaria compleja.

Activar la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) una vez que se solicita el beneficio, aceptando las oportunidades laborales y de capacitación.

Si cumples con los requisitos y quieres postular, debes presentar los documentos en cualquier sucursal de la AFC o a través de su sitio web ingresando con tu RUN, clave de acceso AFC o ClaveÚnica.

Estos datos corresponden a tu cédula de identidad y el finiquito o cualquier otro documento que acredite tu cesantía, tales como: