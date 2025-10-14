Extienden horario de funcionamiento del Metro de Santiago por concierto de Guns N' Roses - Chilevisión

Algunas estaciones del tren subterráneo permanecerán abiertas hasta pasada la medianoche.

Metro de Santiago anunció la extensión del horario de funcionamiento por el concierto de la banda estadounidense Guns N' Roses.

El recital se llevará a cabo a las 20:30 horas de hoy martes 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, por lo que se espera que miles de personas se movilicen usando el tren subterráneo.

Extienden horario de funcionamiento del Metro de Santiago por concierto de Guns N' Roses

Para el concierto de Guns N' Roses, Metro de Santiago anunció que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 funcionarán hasta la 01:00 horas.

Estaciones de ingreso en Línea 6 : Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. Estaciones de salida en Línea 6 : Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones. Estaciones de salida en Línea 3 : Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, U. de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.

: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, U. de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura. Estación de combinación: Ñuñoa