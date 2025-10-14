 Extienden horario de funcionamiento del Metro de Santiago por concierto de Guns N' Roses - Chilevisión
Minuto a minuto
Se incautaron casi 300 celulares: Así roban a transeúntes en barrio Franklin Vecinos de Las Condes denuncian ruidos molestos y suciedad por disco en azotea En qué consiste la ley sobre inteligencia artificial en Chile aprobada en el Congreso Así es la nueva ciclovía del Eje Alemeda: Estará operativa en pocas semanas “Mi hijo no quiere volver a clases”: Profesor fue detenido tras ser acusado de agredir a alumnos de 4° básico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/10/2025 17:47

Extienden horario de funcionamiento del Metro de Santiago por concierto de Guns N' Roses

Algunas estaciones del tren subterráneo permanecerán abiertas hasta pasada la medianoche.

Publicado por CHV Noticias

Metro de Santiago anunció la extensión del horario de funcionamiento por el concierto de la banda estadounidense Guns N' Roses.

El recital se llevará a cabo a las 20:30 horas de hoy martes 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, por lo que se espera que miles de personas se movilicen usando el tren subterráneo.

Extienden horario de funcionamiento del Metro de Santiago por concierto de Guns N' Roses

Para el concierto de Guns N' Roses, Metro de Santiago anunció que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 funcionarán hasta la 01:00 horas.

  • Estaciones de ingreso en Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
  • Estaciones de salida en Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
  • Estaciones de salida en Línea 3: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, U. de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.
  • Estación de combinación: Ñuñoa

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: “¿Dónde está mi pedido?”

Un retraso de 13 minutos en la llegada del pedido de comida rápida desató un enfrentamiento que terminó con la vida del repartidos. Minutos antes ambos habían tenidos un áspero intercambio por mensajes.

14/10/2025

“Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile

La ex chica Yingo salió en defensa de su compañera María José Quiroz, luego que recibiera una fuerte crítica de la jurado en el estelar de Chilevisión.

14/10/2025

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

El sorteo general es un sorteo público y aleatorio que se realiza con los varones para completar los cupos que no se llenaron con conscriptos voluntarios. Revisa acá los resultados.

14/10/2025

“Es bastante lamentable”: Revelan por qué Rosario Bravo no acepta acuerdo con Daniel Fuenzalida

Juan Pablo Zamora, representante de la influencer, señaló que todavía no ha podido hacer el cálculo total de la deuda, ya que cada vez van apareciendo más elementos que abultan los montos.

14/10/2025