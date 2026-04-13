Entregan más de 7 mil becas de certificación en competencias laborales: Revisa cómo y cuándo acceder

ChileValora entregará más de 7 mil becas para certificar competencias laborales en todo el país. La postulación abierta comienza esta semana y cuenta con oportunidades para diversas especialidades.

ChileValora anunció la entrega de más de 7 mil becas de certificación de competencias laborales a lo largo del país, en el marco de su programa “Certifica Tu Experiencia”, iniciativa que busca mejorar la empleabilidad de trabajadores con o sin empleo formal.

Según detallaron desde el organismo, estas becas permitirán acreditar conocimientos y habilidades adquiridas en el trabajo, independiente de si las personas cuentan o no con estudios formales, facilitando así el acceso a nuevas oportunidades laborales.

El proceso de postulaciones a la modalidad abierta comenzará el próximo 13 de abril, fecha desde la cual los interesados podrán inscribirse directamente a través del sitio web oficial de ChileValora. En total, esta modalidad contempla 1.070 cupos disponibles.





¿Quiénes pueden acceder?

Las becas están dirigidas a personas ocupadas, desocupadas e inactivas que tengan experiencia laboral en alguno de los perfiles definidos:

Instalador/a Eléctrico/a Clase D

Cuidador/a Primario/a

Administrador/a de Condominio

En el caso de quienes obtengan la certificación como instalador eléctrico, podrán optar a la credencial autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A su vez, cuidadores podrán acceder a beneficios preferentes de la red Chile Cuida.

¿Cómo postular?

Para acceder a uno de los cupos, las personas deberán inscribirse en el sitio web de ChileValora. Luego, pasarán por una evaluación de elegibilidad a cargo de centros acreditados, donde deberán presentar documentos que respalden su experiencia laboral.





Más cupos disponibles

Junto a la modalidad abierta, ChileValora también entregará más de 6 mil becas en modalidad cerrada, dirigidas a sectores como transporte marítimo, construcción, gastronomía, turismo, logística y educación, entre otros.

Esta modalidad contempla una inversión superior a los $2.100 millones y busca responder a necesidades productivas de cada región, priorizando a trabajadores que requieren fortalecer su empleabilidad, especialmente quienes no cuentan con educación superior o se desempeñan en la informalidad laboral.