Enel informa las 17 zonas de Santiago que sufrirán corte de luz este viernes 29 de agosto - Chilevisión

La compañía dio a conocer los sectores de 9 comunas que estarán sin energía eléctrica durante este viernes.

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en gran parte de la región Metropolitana, anunció que este viernes 29 habrá cortes de luz en Santiago.

Recordemos que la compañía realiza trabajos en terreno prácticamente todos los días, con el fin de mejorar la calidad del servicio entregado.

En la jornada del viernes, los cortes de energía serán en 9 comunas: Vitacura, Recoleta, Estación Central, Santiago, Macul, Peñalolén, La Cisterna, Lo Espejo, Lampa.

Corte de luz en Santiago este jueves 29 de agosto: Revisa sectores y horarios

Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta. Viernes 29 de agosto desde las 11:30 hasta las 15:30 horas.

Recoleta. Viernes 29 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia. Viernes 29 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central. Viernes 29 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago. Viernes 29 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Viernes 29 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul. Viernes 29 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén. Viernes 29 de agosto desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén. Viernes 29 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén. Viernes 29 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna. Viernes 29 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Espejo. Viernes 29 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Lampa. Viernes 29 de agosto desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

¿Dudas sobre direcciones específicas? Enel cuenta con cuenta con un buscador para consultar en su sitio web.