 Enel informa las 17 zonas de Santiago que sufrirán corte de luz este viernes 29 de agosto - Chilevisión
ChileVisión
28/08/2025 10:51

Enel informa las 17 zonas de Santiago que sufrirán corte de luz este viernes 29 de agosto

La compañía dio a conocer los sectores de 9 comunas que estarán sin energía eléctrica durante este viernes.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en gran parte de la región Metropolitana, anunció que este viernes 29 habrá cortes de luz en Santiago.

Recordemos que la compañía realiza trabajos en terreno prácticamente todos los días, con el fin de mejorar la calidad del servicio entregado.

En la jornada del viernes, los cortes de energía serán en 9 comunas: Vitacura, Recoleta, Estación Central, Santiago, Macul, Peñalolén, La Cisterna, Lo Espejo, Lampa.

Corte de luz en Santiago este jueves 29 de agosto: Revisa sectores y horarios

    • Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

    • Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

    • Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

    • Vitacura. Viernes 29 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

    • Recoleta. Viernes 29 de agosto desde las 11:30 hasta las 15:30 horas.

    • Recoleta. Viernes 29 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

    • Cerro Navia. Viernes 29 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

    • Estación Central. Viernes 29 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

    • Santiago. Viernes 29 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

    • Santiago. Viernes 29 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

    • Macul. Viernes 29 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

    • Peñalolén. Viernes 29 de agosto desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

    • Peñalolén. Viernes 29 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

    • Peñalolén. Viernes 29 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

    • La Cisterna. Viernes 29 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

    • Lo Espejo. Viernes 29 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

    • Lampa. Viernes 29 de agosto desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

    ¿Dudas sobre direcciones específicas? Enel cuenta con cuenta con un buscador para consultar en su sitio web.

    Publicidad

    Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

