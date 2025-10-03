 Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago para este fin de semana - Chilevisión
03/10/2025 19:27

Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago para este fin de semana

Las zonas afectadas durante las dos jornadas estarán en Las Condes, Vitacura, Independencia, Quinta Normal, Estación Central, Quilicura, Peñalolén, Santiago y Maipú.

Publicado por CHV Noticias

Enel, compañía responsable de la distribución de electricidad en la zona central del país, informó que habrá corte de luz en nueve comunas de Santiago el fin de semana.

Entre ambas jornadas —sábado 4 y domingo 5— la empresa llevará a cabo trabajos en terreno, buscando mejorar la calidad del servicio en la capital.

Las comunas afectadas durante las dos jornadas serán Las Condes, Vitacura, Independencia, Quinta Normal, Estación Central, Quilicura, Peñalolén, Santiago y Maipú.

Enel informa corte de luz para 9 comunas de Santiago el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Sábado 4 de octubre 

  • Las Condes. Sábado 4 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura. Sábado 4 de octubre desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.

  • Independencia. Sábado 4 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Quinta Normal. Sábado 4 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Estación Central. Sábado 4 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Quilicura. Sábado 4 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 5 de octubre

  • Peñalolén. Domingo 5 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Maipú. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Santiago. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Quilicura. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

