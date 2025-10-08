 Enel informa que habrá corte de luz en siete comunas de Santiago este jueves 9 de octubre - Chilevisión
08/10/2025 20:37

Enel informa que habrá corte de luz en siete comunas de Santiago este jueves 9 de octubre

Las comunas afectadas serán Las Condes, Recoleta, Huechuraba, Quilicura, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció corte de luz en siete comunas de Santiago para el jueves 9 de octubre. 

Se trata de interrupciones programadas por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital. 

Advierten corte de luz en varias comunas de Santiago el jueves 9 de octubre

  • Las Condes. Jueves 9 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Recoleta. Jueves 9 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Huechuraba. Jueves 9 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Quilicura. Jueves 9 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa. Jueves 9 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Jueves 9 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • San Miguel. Jueves 9 de octubre desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

