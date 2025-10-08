Enel informa que habrá corte de luz en siete comunas de Santiago este jueves 9 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Las Condes, Recoleta, Huechuraba, Quilicura, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció corte de luz en siete comunas de Santiago para el jueves 9 de octubre.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Las comunas afectadas serán Las Condes, Recoleta, Huechuraba, Quilicura, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.

Advierten corte de luz en varias comunas de Santiago el jueves 9 de octubre

Las Condes. Jueves 9 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta. Jueves 9 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba. Jueves 9 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura. Jueves 9 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa. Jueves 9 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Jueves 9 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.