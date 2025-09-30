Enel informa corte de luz en 10 comunas de Santiago para el miércoles 1 de octubre - Chilevisión

Las interrupciones buscarán mejorar la calidad del servicio entregado en la capital.

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en la región Metropolitana, anunció que habrá cortes de luz en Santiago durante el miércoles 1 de octubre.

Se trata de trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Los cortes serán en Recoleta, Las Condes, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Santiago, Cerrillos, San Miguel, La Florida y Ñuñoa.

Recoleta. Miércoles 1 de octubre entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Las Condes. Miércoles 1 de octubre entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Recoleta. Miércoles 1 de octubre entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Quinta Normal. Miércoles 1 de octubre entre las 10:30 y las 14:20 horas.

Cerro Navia. Miércoles 1 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel. Miércoles 1 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel. Miércoles 1 de octubre entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Santiago. Miércoles 1 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Cerrillos. Miércoles 1 de octubre entre las 09:30 y las 17:30 horas.

San Miguel. Miércoles 1 de octubre entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Las Condes. Miércoles 1 de octubre entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Ñuñoa. Miércoles 1 de octubre entre las 10:00 y las 17:00 horas.