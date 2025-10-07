Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para el miércoles 8 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos.

Enel, la empresa responsable de la distribución de suministro eléctrico en parte de la zona central del país, anunció que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago este miércoles 8 de octubre.

La compañía agendó trabajos con el fin de mejorar la calidad del suministro en la capital.

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Advierten que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago

Lo Barnechea. Miércoles 8 de octubre entre las 09:30 y las 10:30 horas.

Lo Barnechea. Miércoles 8 de octubre entre las 11:30 y las 12:30 horas.

Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Providencia. Miércoles 8 de octubre entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 15:30 y las 16:30 horas.

Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Providencia. Miércoles 8 de octubre entre las 09:30 y las 11:30 horas.

Santiago. Miércoles 8 de octubre entre las 09:30 y las 10:30 horas.

Independencia. Miércoles 8 de octubre entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Quilicura. Miércoles 8 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Miércoles 8 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.