Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para el miércoles 8 de octubre - Chilevisión

07/10/2025 19:39

Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para el miércoles 8 de octubre

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa responsable de la distribución de suministro eléctrico en parte de la zona central del país, anunció que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago este miércoles 8 de octubre.

La compañía agendó trabajos con el fin de mejorar la calidad del suministro en la capital.   

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda y Cerrillos.

Advierten que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago

  • Lo Barnechea. Miércoles 8 de octubre entre las 09:30 y las 10:30 horas.

  • Lo Barnechea. Miércoles 8 de octubre entre las 11:30 y las 12:30 horas.

  • Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 14:00 y las 15:00 horas.

  • Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

  • Providencia. Miércoles 8 de octubre entre las 11:00 y las 17:00 horas.

  • Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 15:30 y las 16:30 horas.

  • Las Condes. Miércoles 8 de octubre entre las 11:00 y las 17:00 horas.

  • Providencia. Miércoles 8 de octubre entre las 09:30 y las 11:30 horas.

  • Santiago. Miércoles 8 de octubre entre las 09:30 y las 10:30 horas.

  • Independencia. Miércoles 8 de octubre entre las 14:00 y las 15:00 horas.

  • Quilicura. Miércoles 8 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Miércoles 8 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

  • Cerrillos. Miércoles 8 de octubre entre las 10:30 y las 16:30 horas.

