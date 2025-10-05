 Enel advierte corte de luz en 7 comunas de Santiago para el lunes 6 de octubre - Chilevisión
Minuto a minuto
“Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/10/2025 19:09

Enel advierte corte de luz en 7 comunas de Santiago para el lunes 6 de octubre

Las comunas afectadas en este inicio de semana serán Independencia, Quinta Normal, Peñalolén, San Miguel, Pudahuel, Colina y Maipú.

Publicado por CHV Noticias

Enel, una de las compañías encargadas de la distribución de suministro eléctrico en Chile, anunció que este lunes 6 de octubre habrá corte de luz en siete comunas de Santiago. 

¿El motivo? La empresa llevará a cabo trabajos programados en distintas zonas de la capital, obras de mantenimiento que se extenderán por varias horas. 

Las comunas afectadas en este inicio de semana serán Independencia, Quinta Normal, Peñalolén, San Miguel, Pudahuel, Colina y Maipú.

Advierten que habrá corte de luz en 7 comunas el lunes 6 de octubre

  • Independencia. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Quinta Normal. Sábado 6 desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Peñalolén. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Pudahuel. Sábado 6 desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

  • Pudahuel. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Colina. Sábado 6 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Maipú. Sábado 6 desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

05/10/2025

“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

05/10/2025

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

05/10/2025

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

05/10/2025