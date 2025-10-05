Enel advierte corte de luz en 7 comunas de Santiago para el lunes 6 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas en este inicio de semana serán Independencia, Quinta Normal, Peñalolén, San Miguel, Pudahuel, Colina y Maipú.
Enel, una de las compañías encargadas de la distribución de suministro eléctrico en Chile, anunció que este lunes 6 de octubre habrá corte de luz en siete comunas de Santiago.
¿El motivo? La empresa llevará a cabo trabajos programados en distintas zonas de la capital, obras de mantenimiento que se extenderán por varias horas.
Las comunas afectadas en este inicio de semana serán Independencia, Quinta Normal, Peñalolén, San Miguel, Pudahuel, Colina y Maipú.