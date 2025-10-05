Enel advierte corte de luz en 7 comunas de Santiago para el lunes 6 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas en este inicio de semana serán Independencia, Quinta Normal, Peñalolén, San Miguel, Pudahuel, Colina y Maipú.

Enel, una de las compañías encargadas de la distribución de suministro eléctrico en Chile, anunció que este lunes 6 de octubre habrá corte de luz en siete comunas de Santiago.

¿El motivo? La empresa llevará a cabo trabajos programados en distintas zonas de la capital, obras de mantenimiento que se extenderán por varias horas.

Las comunas afectadas en este inicio de semana serán Independencia, Quinta Normal, Peñalolén, San Miguel, Pudahuel, Colina y Maipú.

Advierten que habrá corte de luz en 7 comunas el lunes 6 de octubre

Independencia. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal. Sábado 6 desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel. Sábado 6 desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Pudahuel. Sábado 6 desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Colina. Sábado 6 desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.