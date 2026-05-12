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Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este miércoles 13 de mayo. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Maipú, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel, La Florida, Peñalolén y Lo Barnechea. 

Las comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este miércoles 13 de mayo

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • La Florida: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

 

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