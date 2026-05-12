Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este miércoles 13 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Maipú, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel, La Florida, Peñalolén y Lo Barnechea.





Las comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este miércoles 13 de mayo

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.