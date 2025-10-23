 Advierten que siete comunas de Santiago sufrirán corte de luz este viernes 23 de octubre - Chilevisión
23/10/2025 10:50

Advierten que siete comunas de Santiago sufrirán corte de luz este viernes 23 de octubre

Las interrupciones del servicio serán en las comunas de Peñalolén, La Florida, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, Estación Central y Maipú.

Publicado por CHV Noticias

Enel, distribuidora de energía eléctrica, detalló que este viernes 24 de octubre habrá corte de luz en distintas comunas de Santiago.

La interrupción del servicio se debe a los trabajos rutinarios que lleva a cabo la empresa con el propósito de mejorar la calidad del servicio.

Para la jornada del viernes 24, las interrupciones del servicio serán en las comunas de Peñalolén, La Florida, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, Estación Central y Maipú.

Corte de luz en siete comunas de Santiago este viernes 23 de octubre

  • Peñalolén. Viernes 24 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén/La Florida. Viernes 24 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • La Florida. Viernes 24 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Granja. Viernes 24 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:00 horas. 

  • La Granja. Viernes 24 de octubre desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Viernes 24 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Ñuñoa. Viernes 24 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Ñuñoa. Viernes 24 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Estación Central. Viernes 24 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Estación Central. Viernes 24 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. 

  • Maipú. Viernes 24 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Maipú. Viernes 24 de octubre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas. 

