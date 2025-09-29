 Enel anuncia corte de luz en ocho comunas de Santiago este martes 30 de septiembre - Chilevisión
29/09/2025 18:46

Enel anuncia corte de luz en ocho comunas de Santiago este martes 30 de septiembre

Se trata de interrupciones programadas por la compañía. Revisa aquí horarios y áreas afectadas.

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico en parte de la región Metropolitana, anunció que habrá corte de luz en varias comunas de Santiago este martes 30 de septiembre. 

Se trata de interrupciones programadas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en dichas zonas de la capital.

En concreto, para mañana, los cortes serán en Conchalí, Pudahuel, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, Estación Central, La Reina y La Granja.

Enel anuncia corte de luz en 8 comunas de Santiago este martes 30 

  • Conchalí. Martes 30 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Pudahuel. Martes 30 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Martes 30 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Ñuñoa. Martes 30 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén. Martes 30 de septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Las Condes. Martes 30 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Estación Central. Martes 30 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Reina. Martes 30 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Ñuñoa. Martes 30 de septiembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

  • La Granja. Martes 30 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central. Martes 30 de septiembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

