 Enel anuncia corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 2 de octubre - Chilevisión
Minuto a minuto
“Tengo que ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos”: El mea culpa de Pineda tras quedar con arresto domiciliario Jean Paul Pineda quedó con arresto domiciliario total tras nueva detención por violencia de género y amenazas “Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo”: Vecinos en picada contra Pineda por reiterados hechos de violencia Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba “Se gritaban y él la echó”: Revelan inédita grabación en pleno pasillo entre Jean Paul Pineda y su pareja
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 18:26

Enel anuncia corte de luz en 8 comunas de Santiago el jueves 2 de octubre

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Santiago, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Peñalolén.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en Santiago, anunció una serie de cortes de luz para el jueves 2 de octubre.

¿El motivo? La compañía fijó una serie de trabajos programados en la capital, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio.

Para el 2 de octubre, las comunas afectadas son Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Santiago, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Peñalolén.

Anuncian corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 2 de octubre

  • Huechuraba. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Conchalí. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura. Jueves 2 de octubre desde las 10:30 hasta las 14:00 horas.

  • Santiago. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Reina. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 hora.

  • Pedro Aguirre Cerda. Jueves 2 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Peñalolén. Jueves 2 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • La Florida. Jueves 2 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025