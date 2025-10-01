Enel anuncia corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 2 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Santiago, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Peñalolén.

Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en Santiago, anunció una serie de cortes de luz para el jueves 2 de octubre.

¿El motivo? La compañía fijó una serie de trabajos programados en la capital, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio.

Para el 2 de octubre, las comunas afectadas son Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Santiago, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Peñalolén.

Anuncian corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 2 de octubre

Huechuraba. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura. Jueves 2 de octubre desde las 10:30 hasta las 14:00 horas.

Santiago. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 hora.

Pedro Aguirre Cerda. Jueves 2 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Peñalolén. Jueves 2 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.