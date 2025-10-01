Enel anuncia corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 2 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Santiago, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Peñalolén.
Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en Santiago, anunció una serie de cortes de luz para el jueves 2 de octubre.
¿El motivo? La compañía fijó una serie de trabajos programados en la capital, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio.
Para el 2 de octubre, las comunas afectadas son Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Santiago, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Peñalolén.
Anuncian corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 2 de octubre
- Huechuraba. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Conchalí. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Vitacura. Jueves 2 de octubre desde las 10:30 hasta las 14:00 horas.
- Santiago. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Reina. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 hora.
- Pedro Aguirre Cerda. Jueves 2 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Peñalolén. Jueves 2 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida. Jueves 2 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- La Florida. Jueves 2 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.