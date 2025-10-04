 Enel advierte que habrá corte de luz en 7 comunas de Santiago este domingo 5 de octubre - Chilevisión
04/10/2025 20:09

Enel advierte que habrá corte de luz en 7 comunas de Santiago este domingo 5 de octubre

Las comunas afectadas el domingo serán Quilicura, Estación Central, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Maipú y Peñalolén.

Enel, empresa responsable de la distribución de suministro eléctrico en una parte importante del país, anunció corte de luz en Santiago para el domingo 5 de octubre.

Al igual que en ocasiones anteriores, los trabajos en terrenos anunciados por la empresa tienen por finalidad mejorar el servicio entregado. 

Las comunas afectadas el domingo serán Quilicura, Estación Central, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Maipú y Peñalolén.

Advierten que 7 comunas sufrirán corte de luz el domingo 5 de octubre

  • Quilicura. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Estación Central. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda/Lo Espejo. Domingo 5 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Maipú. Domingo 5 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén. Domingo 5 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

