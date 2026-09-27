Día del Cine 2026: Cómo comprar las entradas rebajadas en los principales cines del país

Regresa la esperada fiesta del séptimo arte con un evento a nivel nacional que ofrecerá entradas rebajadas y promociones para disfrutar de toda la cartelera en salas de todo el país.

Los fanáticos del séptimo arte tendrán una oportunidad imperdible esta última semana de septiembre con un panorama que promete reunir a toda la familia.

Se trata de una nueva edición del Día del Cine, la cual se tomará las principales salas del país durante tres jornadas consecutivas: 28, 29 y 30 de septiembre .

Este evento a nivel nacional trae entradas rebajadas y promociones para disfrutar de la cartelera. Además, los cines ofrecerán descuentos en confitería durante los tres días.

¿Cuáles son los descuentos?

Los precios rebajados aplicarán tanto para películas en formato tradicional como en formatos especiales:

Las entradas para funciones tradicionales (2D y 3D) tendrán un valor de $2.000

Las entradas para formatos especiales (4DX, Prime, IMAX o MX4D) costarán $4.000

Estas promociones solo son válidas para las funciones programadas durante los tres días que dura el evento.

¿Cómo comprar las entradas?

Podrás adquirir tus tickets de forma presencial en las boleterías o a través de las aplicaciones y sitios web de cada cadena de cine:

¿Qué películas estarán disponibles?

La cartelera no será necesariamente la misma en todos los cines, por lo que cada cadena determinará las películas, horarios y funciones disponibles durante los tres días del evento.