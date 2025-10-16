Día del Cine 2025: Conoce la cartelera y compra AQUÍ tus entradas desde los $2.000 - Chilevisión

Los próximo 20, 21 y 22 de octubre, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star se unirán para presentar estrenos nacionales e internacionales a lo largo de todo el país con precios rebajados.

La próxima semana se celebrará el Día del Cine 2025, donde fanáticos del séptimo arte podrán disfrutar de lo mejor de la cartelera con precios de entradas rebajadas.

Los días 20, 21 y 22 de octubre, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star presentarán estrenos nacionales e internacionales a lo largo de todo el país.

Las entradas van desde los $2.000 para sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play. Mientras que para formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otro, el precio quedó en $4.000.

La promoción estará disponible en todas sus salas de cines mencionados, desde Arica a Punta Arenas durante los tres días de celebración.

Día del Cine 2025: Compra aquí tus entradas

La preventa para el Día del Cine 2025 está habilitada desde este 15 de octubre. Para adquirir tus tickets en las principales cadenas puedes ir directamente a la boletería de tu cine de preferencia.

También puedes adquirir las entradas a través de los sitios web o en los siguientes enlaces:

Cartelera: ¿Qué películas se podrán ver el Día del Cine 2025?

Para los tres días que dure la promoción por el Día del Cine 2025 habrá importantes estrenos -dependiendo de la programación de cada cine- disponibles en cartelera como Teléfono Negro 2, La Máquina y Tron: Ares.

También estarán disponibles cintas como Infierno en la Torre, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea, La Tortuga Roja, Me Rompiste el Corazón, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito.