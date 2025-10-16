 Día del Cine 2025: Conoce la cartelera y compra AQUÍ tus entradas desde los $2.000 - Chilevisión
Minuto a minuto
“En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares Ministro Pardow por error en cuentas de luz: “Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes” “¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera “Viene a carretear con niña menores”: Quién es el detenido por la desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 12:19

Día del Cine 2025: Conoce la cartelera y compra AQUÍ tus entradas desde los $2.000

Los próximo 20, 21 y 22 de octubre, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star se unirán para presentar estrenos nacionales e internacionales a lo largo de todo el país con precios rebajados.

Publicado por CHV Noticias

La próxima semana se celebrará el Día del Cine 2025, donde fanáticos del séptimo arte podrán disfrutar de lo mejor de la cartelera con precios de entradas rebajadas 

Los días 20, 21 y 22 de octubre, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star presentarán estrenos nacionales e internacionales a lo largo de todo el país. 

Las entradas van desde los $2.000 para sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play. Mientras que para formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otro, el precio quedó en $4.000. 

La promoción estará disponible en todas sus salas de cines mencionados, desde Arica a Punta Arenas durante los tres días de celebración. 

Día del Cine 2025: Compra aquí tus entradas

La preventa para el Día del Cine 2025 está habilitada desde este 15 de octubre. Para adquirir tus tickets en las principales cadenas puedes ir directamente a la boletería de tu cine de preferencia.

También puedes adquirir las entradas a través de los sitios web o en los siguientes enlaces:

Cartelera: ¿Qué películas se podrán ver el Día del Cine 2025? 

Para los tres días que dure la promoción por el Día del Cine 2025 habrá importantes estrenos -dependiendo de la programación de cada cine- disponibles en cartelera como Teléfono Negro 2, La Máquina y Tron: Ares.

También estarán disponibles cintas como Infierno en la Torre, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea, La Tortuga Roja, Me Rompiste el Corazón, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

Detienen a sospechoso de 45 años por desaparición de Krishna Aguilera: Familia lo tenía en la mira

El hombre era el principal sospechoso de la familia de la joven de 19 años, debido a que él la habría llevado a la disco donde desapareció.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

Mon Laferte aclaró foto con Jeannette Jara en Festival Ruidosa: “No hemos hablado formalmente de...”

La cantautora, de paso por Chile, aprovechó la promoción de su nuevo disco Femme Fatale para relatar cómo ocurrió el encuentro con la candidata presidencial en el certamen musical donde se presentó el fin de semana.

16/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025