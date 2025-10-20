Día del Churrasco 2025: Seis promociones para disfrutar este lunes 20 - Chilevisión

Te presentamos seis promociones para celebrar solo o en compañía de tus seres queridos durante este Día del Churrasco.
Este lunes 20 de octubre se celebra el "Día del Churrasco", un sandwich típico chileno caracterizada por cortes delgados de carne posta o filete que se acompaña generalmente con tomate, palta y mayonesa, aunque existen variaciones.
Su origen se remonta al 1900 y se dice que fue gracias a un matrimonio europeo de apellido Leangle, provenientes de Alemania y Suiza que insertaron ingredientes propios de sus países para poder recordar sus pueblos natales, creando así el sandwich que conocemos.
Esta jornada genera que decenas de locales y restaurantes habiliten ofertas exclusivas que incluyen todo tipo de rebajas o promociones para disfrutan con familia y amigos.
Desde el lunes 20 al viernes 24 llevarán a cabo la "Semana del Churrasco" donde se pueden comprar dos Barros Luco por $10.000 en todos los locales desde Arica a Punta Arenas.
Esta promoción incluye dos porciones de papas fritas en tamaño pequeño y dos bebidas en tamaño normal.
Por otro lado, quienes pidan delivery tendrán disponible el "Súper Juan Churrasco Italiano" a $7.990 que incluye su porción de papas fritas, empanadas y bebida. Estará habilitado en todas las apps de delivery, incluyendo la de Juan Maestro hasta el 26 de octubre.
Habilitó un 40% de descuento para los usuarios que paguen sus churrascos con la tarjeta Copec Pay Mastercard. Está ubicado en Av. Echeñique 8540, comuna de La Reina y tendrá delivery disponible en todas las apps.
Tendrá disponibles dos churrascos por $9.990, pero solo es válido para consumo en el local que está ubicado en San Martín 255, Rancagua.
Solo por este lunes 20 tendrá un 30% de descuento en los churrascos italiano, alemán o nacional exclusivo para compras dentro de su app, la cual está disponible en App Store y Google Play.
Ubicado Conrado Amthauer 850 en la ciudad de Osorno, tendrá disponibles 2x1 durante este lunes 20 en todos los churrascos, ya sea luco o italiano, pero cada compra debe ser del mismo tipo de sandwich.
La promoción no incluye reservas previas y para ser válida debe haber consumo de bebestibles.
Solo durante este lunes 20 desde las 17:00 hasta las 22:00 horas tendrá una promoción de 20% de descuento, válido para todos los tipos de churrascos disponibles en la carta.
Está ubicado en Vicuña Mackenna #376, Ovalle.