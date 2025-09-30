 CyberMonday 2025: Esto es lo que se sabe sobre la fecha del evento comercial más esperado - Chilevisión
30/09/2025 17:31

CyberMonday 2025: Esto es lo que se sabe sobre la fecha del evento comercial más esperado

El CyberMonday es un evento digital en el que muchas marcas y comercios realizan descuentos en sus productos y servicios. A continuación te detallamos cuando será este 2025.

Publicado por CHV Noticias

El CyberMonday es uno de los eventos más esperados por los chilenos que buscan aprovechar los precios bajos para realizar las últimas compras del año. 

Tradicionalmente, la Cámara de Comercio es la encargada de organizar e informar la fecha de su realización; sin embargo, este año muchas marcas se han adelantado al organismo y anunciaron los días en que comenzaría el CyberMonday 2025

A continuación te detallamos los días en que comenzaría y terminaría el CyberMonday 2025.

CyberMonday 2025: Lo que se sabe del esperado evento del comercio digital 

De acuerdo a lo que han informado algunas marcas y cadenas del retail nacional, este año el CyberMonday se desarrollaría entre los días 6 y 8 de octubre

Como es de costumbre, el evento comenzaría a las 00:00 horas del día lunes 6 y finalizaría a las 23:59 del miércoles 8 de octubre. Aun así, hay marcas que extienden sus ofertas hasta el día jueves. 

Se espera que durante las próximas jornadas se conozca la información oficial y el listado de marcas asociadas a la edición de este año. 

