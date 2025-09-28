Cyber Monday 2025: Conoce la fecha de inicio del esperado evento - Chilevisión

Aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) no ha entregado aún la fecha oficial del evento, varias marcas ya comenzaron a adelantarse con sus propios anuncios.

Se acerca una nueva edición del Cyber Monday, el evento de ofertas en línea que se extenderá por tres días.

Si bien la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aún no confirma la fecha oficial del evento, algunas marcas ya se adelantaron al anuncio.

Conoce la fecha del Cyber Monday 2025

La marca Cannon Home anunció en su sitio web que el Cyber Monday 2025 se llevará a cabo entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre. Tal como en ediciones anteriores, el evento se extenderá por tres días consecutivos con ofertas online, desde las 00:00 horas del lunes hasta las 23:59 del miércoles.

De confirmarse estas fechas, el Cyber Monday 2025 repetirá el formato que lo ha consolidado como una de las instancias más relevantes del comercio electrónico en el país.

Hay que recordar que en la última edición del evento, las ventas superaron los $490 mil millones.