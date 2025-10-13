Estos son los cuatro aportes a los que puedes optar si no tienes trabajo en octubre 2025 - Chilevisión

Seguros, fondos y subsidios son parte de los aportes que ofrece el Estado a personas sin trabajo. A continuación, revisa en qué consisten y cómo acceder a ellos.
Cada mes, el Estado de Chile hace entrega de hasta cuatro aportes monetarios directos a personas que estén cesantes y buscando empleo.
Recordemos que, en nuestro país, según la Encuesta Nacional de Empleo, la tasa de desocupación es de 8,7% en el último trimestre sondeado (mayo-julio 2025).
Es ante ese escenario que se vuelve fundamental tener un aporte al que poder echar mano durante el tiempo sin trabajo. A continuación, revisa cuáles son los beneficios a los que optar y cómo hacerlo.
El Subsidio de Cesantía es un aporte monetario mensual destinado a trabajadores/as que hayan perdido su empleo. Es entregado por un máximo de 360 días.
Algunos de los requisitos para acceder al Subsidio de Cesantía son:
Si eres beneficiario del Subsidio de Cesantía, debes saber que los montos varían de forma decreciente en el tiempo. Mira los detalles acá:
El Fondo de Cesantía Solidario es un aporte del Estado y del empleador que otorga una serie de prestaciones.
Revisa aquí algunos de los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario:
El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).
En este caso, las condiciones para acceder son las siguientes:
La Indemnización por término de contrato es la cuarta y última ayuda de este tipo, la que actúa como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de servicio.
En simple, consta de un acuerdo que se puede alcanzar con el empleador a partir del séptimo año de relación laboral, lo que la hace más flexible que las anteriores.