¿Cuándo se cambia la hora en Chile? Fecha y cómo ajustar los relojes

El horario de invierno llegará a modificar los relojes en gran parte de Chile Continental, con excepción de la región de Magallanes y la Antártica.

Abril está a la vuelta de la esquina y las temperaturas empiezan lentamente a descender, lo que significa que el cambio de hora en Chile está pronto a suceder.

En esta ocasión los relojes se retrasarán una hora, lo que significará que podrás dormir un poco más esa noche. Asimismo, en las mañanas podrás disfrutar de la luz natural desde temprano, mientras que en las tardes oscurecerá antes.





¿Cuándo se cambia la hora en Chile?

El horario de verano funcionará en Chile solo hasta el sábado 4 de abril a las 23:59 horas, momento en que habrá que retrasar en una hora el reloj.

Es importante recordar que señalar que en Chile continental el cambio de horario es válido para todo el territorio con excepción de la región de Magallanes y la Antártica, en donde mantendrán su horario habitual.

Respecto al Chile Insular, a las 22:00 horas local del 4 de abril se atrasarán los relojes, manteniendo la diferencia horaria de 2 horas respecto a Chile Continental.