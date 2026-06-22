Cuándo es el próximo feriado en Chile: Revisa fecha y cómo funcionará el comercio

Llega el invierno y con él, un nuevo fin de semana largo para muchos chilenos que anhelan un día más de descanso para compartir en familia o planificar una escapada.

Tras la llegada del invierno y la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, junio aún reserva un feriado que entregará un nuevo fin de semana largo.

Una oportunidad para muchos chilenos que ven en estas jornadas más días para descansar o planificar escapadas con amigos y familiares.

A continuación te detallamos la fecha del próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante ese día.





¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

De acuerdo al calendario de este 2026 y los días festivos presentes en la legislación nacional, el próximo día feriado es el lunes 29 de junio .

Día en el que se realiza la conmemoración de San Pedro y San Pablo, y que, al ser lunes, marcará un nuevo fin de semana largo.

Dicha jornada no es de carácter irrenunciable, por lo que el comercio podrá abrir sus puertas al público de forma habitual.

Calendario de feriados 2026

Si estás planificando un panorama o esperando un fin de semana largo, a continuación te detallamos todos los feriados calendarizados para este 2026:

Julio

16 de julio (jueves) – Día de la Virgen del Carmen

Agosto

15 de agosto (sábado) – Asunción de la Virgen

Septiembre

18 de septiembre (viernes) – Independencia Nacional (irrenunciable)

19 de septiembre (sábado) – Día de las Glorias del Ejército

Octubre

12 de octubre (lunes) – Encuentro de Dos Mundos

31 de octubre (sábado) – Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

Noviembre

1 de noviembre (domingo) – Día de Todos los Santos

Diciembre