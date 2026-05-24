Tras la temperatura máxima más baja en 61 años: Revisa cómo estará el tiempo en la RM

A continuación, te detallamos la oscilación térmica prevista para los próximos días.

Este sábado se registró la jornada de mayo más fría de los últimos 61 años en la región Metropolitana, donde la temperatura máxima que marcaron los termómetros apenas pasó los 7 °C.

Fue una jornada histórica, con los termómetros marcando una máxima de apenas 7,2 °C en la estación de Quinta Normal. Esta corresponde a la temperatura máxima más baja registrada para un mes de mayo desde el 17 de mayo de 1965, cuando el termómetro alcanzó los 6,8 °C.

Ante esto muchos se preguntan si ya es momento de cambiar oficialmente nuestro closet o si este fue solo un breve período de heladas.

El Tiempo para los próximos días en la región Metropolitana

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile,Dirección Meteorológica de Chile, las mañanas frías son un fenómeno que ya llegó para quedarse.

Sin embargo, aún podríamos disfrutar un poco del calor y ver algunas tardes soleadas en los próximos días.

A continuación te detallamos cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital:

Domingo 24

Colina : Máximo 14°. Cubierto de nubes.

: Máximo 14°. Cubierto de nubes. Sector Centro de Santiago : Máximo 13°. Cubierto de nubes y neblina.

: Máximo 13°. Cubierto de nubes y neblina. Sector Norte de Santiago : Máximo 14°. Cubierto de nubes.

: Máximo 14°. Cubierto de nubes. Sector Oriente de Santiago : Máximo 14°. Cubierto de nubes y neblina.

: Máximo 14°. Cubierto de nubes y neblina. Sector Sur de Santiago : Máximo 11°. Cubierto de nubes y neblina.

: Máximo 11°. Cubierto de nubes y neblina. Sector Poniente de Santiago : Máximo 13°. Cubierto de nubes y neblina.

: Máximo 13°. Cubierto de nubes y neblina. Curacaví : Máximo 13°. Cubierto de nubes.

: Máximo 13°. Cubierto de nubes. Melipilla : Máximo 12°. Cubierto de nubes.

: Máximo 12°. Cubierto de nubes. San José de Maipo: Máximo 17°. Cubierto de nubes.

Lunes 25

Colina : Mínimo 2° – Máximo 22°. Nubosidad parcial variando a despejado.

: Mínimo 2° – Máximo 22°. Nubosidad parcial variando a despejado. Sector Centro de Santiago : Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado.

: Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado. Sector Norte de Santiago : Mínimo 2° – Máximo 22°. Nubosidad parcial variando a despejado.

: Mínimo 2° – Máximo 22°. Nubosidad parcial variando a despejado. Sector Oriente de Santiago : Mínimo 5° – Máximo 21°. Despejado.

: Mínimo 5° – Máximo 21°. Despejado. Sector Sur de Santiago : Mínimo 2° – Máximo 20°. Despejado.

: Mínimo 2° – Máximo 20°. Despejado. Sector Poniente de Santiago: Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado.

Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado. Curacaví : Mínimo 3° – Máximo 19°. Nubosidad parcial variando a despejado.

: Mínimo 3° – Máximo 19°. Nubosidad parcial variando a despejado. Melipilla: Mínimo 4° – Máximo 18°. Nubosidad parcial variando a despejado.

Mínimo 4° – Máximo 18°. Nubosidad parcial variando a despejado. San José de Maipo: Mínimo 2° – Máximo 20°. Nubosidad parcial variando a despejado.

Martes 26