 Corte de luz el fin de semana: Informan que 8 comunas de Santiago se verán afectadas el sábado - Chilevisión
Minuto a minuto
“Ha sido retirado por incivilidades”: Metro informa expulsión del “Chavo del 8” tras graves acusaciones "Gracias a Dios estamos vivos": Trabajadores de fábrica destruida por incendio revelan detalles del siniestro Tragedia de piloto chileno y su pareja en Argentina: Fueron a comprar un auto de rally y murieron tras salir a probarlo AHORA | Gigantesco incendio arrasa con local de automóviles cerca de la Ruta 5 Kast lanza advertencia a pdte. Boric: “Vamos a ir por usted, no es una amenaza, es transparencia”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/10/2025 10:28

Corte de luz el fin de semana: Informan que 8 comunas de Santiago se verán afectadas el sábado

Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, San Miguel, Santiago, Pudahuel y Conchalí serán las comunas con interrupción del servicio.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, anunció que varias comunas de Santiago sufrirán corte de luz este sábado 25 de octubre. 

Se trata de trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar el servicio de suministro eléctrico. 

Las comunas afectadas son Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, San Miguel, Santiago, Pudahuel y Conchalí.

Corte de luz en ocho comunas de Santiago este sábado 25

  • Las Condes. Sábado 25 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Sábado 25 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Ñuñoa. Sábado 25 de octubre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

  • La Reina. Sábado 25 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Peñalolén. Sábado 25 de octubre desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

  • San Miguel. Sábado 25 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Santiago. Sábado 25 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Santiago. Sábado 25 de octubre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas. 

  • Pudahuel. Sábado 25 de octubre desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

  • Conchalí. Sábado 25 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero

Lo último

Lo más visto

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

24/10/2025

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

23/10/2025

El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo. 

24/10/2025

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

23/10/2025