Corte de luz el fin de semana: Informan que 8 comunas de Santiago se verán afectadas el sábado - Chilevisión

Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, San Miguel, Santiago, Pudahuel y Conchalí serán las comunas con interrupción del servicio.

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, anunció que varias comunas de Santiago sufrirán corte de luz este sábado 25 de octubre.

Se trata de trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar el servicio de suministro eléctrico.

Las comunas afectadas son Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, San Miguel, Santiago, Pudahuel y Conchalí.

Corte de luz en ocho comunas de Santiago este sábado 25

Las Condes. Sábado 25 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Sábado 25 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa. Sábado 25 de octubre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

La Reina. Sábado 25 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén. Sábado 25 de octubre desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

San Miguel. Sábado 25 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago. Sábado 25 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Sábado 25 de octubre desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Pudahuel. Sábado 25 de octubre desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.