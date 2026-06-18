Con rebajas de hasta $117 por litro: Dónde encontrar la bencina más barata en tu comuna o región

La pronunciada caída en los precios de los combustibles ya comenzó a regir, permitiendo a los usuarios consultar los nuevos valores que ofrecen las distintas distribuidoras a nivel nacional.

Durante este jueves se registró una importante baja en los precios de los combustibles, tras el alza en los valores que impactó a los bolsillos en marzo de este año.

Para conocer las estaciones de servicio con los valores más convenientes, los usuarios pueden revisar la plataforma Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía.

Esta baja representa el mayor alivio para los automovilistas desde el “bencinazo” registrado a comienzos de año y se produce tras la disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha contribuido a moderar los precios internacionales del petróleo.

Desde la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunciaron que las reducciones en el precio van desde los $95 a los $117,5. Cifras que marcan la mayor caída en el costo de las gasolinas y el diésel desde la histórica alza a finales de marzo .





Cómo y dónde encontrar la bencina más barata en tu comuna o región

Bencina en Línea es una página web de la Comisión Nacional de Energía que permite a los usuarios comparar los precios de distintas empresas distribuidoras, así como de los distintos tipos de combustibles.

Además, los usuarios podrán comparar el flujo de precios entre bencineras, sus horarios de atención y medios de pago para elegir la más barata en su comuna.

En cuánto disminuyó el precio de los combustibles

El informe semanal de Enap informó las siguientes variaciones estimadas en el precio de los combustibles: