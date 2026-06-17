ENAP confirma importante baja en precios de los combustibles: Disminuirán hasta $117 por litro

La estimación de precios considera, entre otros, los precios de importación de productos desde un “mercado de referencia cercano y profundo” como la Costa del Golfo de Estados Unidos.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó este miércoles su Informe de Precios Estimados para Combustibles donde confirmó una baja en el precio de la bencina, que tendrá efecto desde este mismo jueves.

Según detalló la compañía estatal, la gasolina de 97 octanos tendrá una caída de $106,7 por litro, mientras que la de 93 octanos disminuirá $95 por litro.

De este modo, para esta semana, la variación estimada en el precio de los combustibles es de:

93 octanos: Baja 95 pesos por litro

Baja 95 pesos por litro 97 octanos: Baja 106,7 pesos por litro

Baja 106,7 pesos por litro Kerosone: Mantiene el precio

Mantiene el precio Diésel: Baja 117,5 pesos por litro

A través de dicho documento, ENAP recordó que no “determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Asimismo, indicó que la estimación considera factores como los precios de importación desde mercados internacionales de referencia, los costos de transporte, además de los mecanismos de estabilización vigentes como el MEPCO.