Estados Unidos firma acuerdo de entendimiento con Irán: Estos son los puntos del documento

Donald Trump había declarado horas antes que Washington liberaría los fondos iraníes congelados y levantaría las sanciones “en cuanto se comporten”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la noche de este miércoles un memorándum de entendimiento con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, en Francia.

“Lo firmé en Versalles”, se limitó a decir el mandatario al salir de la cena que celebró en el hsitórico recinto junto con el presidente francés Emmanuel Macron.

Desde las redes oficiales de la Casa Blanca publicaron un video donde Trump aparece firmando el documento y luego entregándoselo a su secretario de Estado, Marco Rubio.

En tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán habían adelantado que firmarían el documento de forma electrónica y descartaron acudir a Zúrich el viernes para una firma presencial.





Los puntos del acuerdo entre EEUU e Irán

El texto es un resultado de meses de negociaciones mediadas por Pakistán y pone fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

Contiene 14 puntos y, entre ellos, ordena la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

Ahora, ambas partes tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, según informó Agencia FE.

En ese mismo período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval a puertos iraníes.

Como parte final del acuerdo, Washington también se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.