Cinco comunas de Santiago sufrirán corte de agua el jueves 2 de octubre - Chilevisión

Las interrupciones serán por trabajos programados, mantenciones y arreglos.

Este jueves 2 de octubre varias comunas de Santiago sufrirán una serie de cortes de agua, según lo que anunció la empresa Aguas Andinas.

Se trata de cortes programados por trabajos en terreno, ya sea para mejorar la calidad del servicio, reparaciones y mantenciones.

En la mencionada jornada, los cortes serán en Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, San Ramón y La Florida.

Buin. Jueves 2 de octubre desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Puente Alto. Jueves 2 de octubre desde las 15:00 hasta las 00:00 horas.

Padre Hurtado. Jueves 2 de octubre desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

San Ramón. Desde las 15:30 del jueves 2 de octubre hasta las 02:30 del viernes 3.