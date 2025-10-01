 Cinco comunas de Santiago sufrirán corte de agua el jueves 2 de octubre - Chilevisión
01/10/2025 19:14

Cinco comunas de Santiago sufrirán corte de agua el jueves 2 de octubre

Las interrupciones serán por trabajos programados, mantenciones y arreglos.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves 2 de octubre varias comunas de Santiago sufrirán una serie de cortes de agua, según lo que anunció la empresa Aguas Andinas.

Se trata de cortes programados por trabajos en terreno, ya sea para mejorar la calidad del servicio, reparaciones y mantenciones.

En la mencionada jornada, los cortes serán en Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, San Ramón y La Florida.

Adviertan que cinco comunas de la RM sufrirán cortes de agua el jueves 2 de octubre

  • Buin. Jueves 2 de octubre desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

  • Puente Alto. Jueves 2 de octubre desde las 15:00 hasta las 00:00 horas.

  • Padre Hurtado. Jueves 2 de octubre desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

  • San Ramón. Desde las 15:30 del jueves 2 de octubre hasta las 02:30 del viernes 3.

  • La Florida. Desde las 15:00 del jueves 2 de octubre hasta las 02:00 del viernes 3.

