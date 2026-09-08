Bono Logro Escolar 2026: Confirman el día de septiembre en que pagan los $85 mil
El Ministerio de Desarrollo Social realizará durante la próxima semana la transferencia de este aporte que beneficiará a miles de familias a lo largo del país.
El Bono al Logro Escolar es un beneficio estatal que forma parte del Ingreso Ético Familiar y es un reconocimiento al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres, por su esfuerzo y dedicación en los estudios.
Para recibir el aporte, uno de los requisitos más importantes es que el alumno debe cursar entre 5° básico a 4° medio, durante el año escolar inmediatamente anterior al pago del bono.
Cuándo pagan el Bono Logro Escolar
Para este 2026, el Ministerio de Desarrollo Social informó que la transferencia se realizaría el lunes 14 de septiembre, coincidiendo con la semana de Fistas Patrias.
La entidad habilitó una página web donde podrás revisar si eres beneficiada o beneficiado.
Cuánto paga el Bono Logro Escolar
Vale recordar que el Bono al Logro Escolar no es postulable, ya que se entrega de manera anual con el objetivo de promover la continuidad en la educación de los estudiantes y fomentar su buen desempeño académico.
- $85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
- $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.
Revisa el siguiente ejemplo:
Si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:
- $85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo)
El bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.