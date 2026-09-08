Bono Logro Escolar 2026: Confirman el día de septiembre en que pagan los $85 mil

El Ministerio de Desarrollo Social realizará durante la próxima semana la transferencia de este aporte que beneficiará a miles de familias a lo largo del país.

El Bono al Logro Escolar es un beneficio estatal que forma parte del Ingreso Ético Familiar y es un reconocimiento al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres, por su esfuerzo y dedicación en los estudios.

Para recibir el aporte, uno de los requisitos más importantes es que el alumno debe cursar entre 5° básico a 4° medio, durante el año escolar inmediatamente anterior al pago del bono.

Cuándo pagan el Bono Logro Escolar

Para este 2026, el Ministerio de Desarrollo Social informó que la transferencia se realizaría el lunes 14 de septiembre , coincidiendo con la semana de Fistas Patrias.

La entidad habilitó una página web donde podrás revisar si eres beneficiada o beneficiado.



