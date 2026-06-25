Bono Invierno entrega $81.257: Revisa cómo acceder al beneficio

Este aporte del Estado se entrega una vez al año y este 2026 el monto de beneficio asciende a $81.257. Revisa a continuación todos los detalles.

El Bono Invierno es un beneficio estatal dirigido a personas pensionadas de 65 años o más que cumplan con algunos requisitos, entre ellos recibir una pensión contributiva igual o inferior a $231.440.

Este aporte del Estado se entrega una vez al año y este 2026 el monto de beneficio asciende a $81.257 por persona y su pago, al igual que en años anteriores, es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS).





¿Quiénes reciben el Bono de Invierno?

El Bono Invierno lo recibirán las pensionadas y pensionados que cumplan con estas tres condiciones básicas:

Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Contar con una pensión contributiva igual o inferior a $231.440. Dentro de esa cifra se consideran el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. No se toman en cuenta el monto de la PGU o del Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).

Dentro de esa cifra se consideran el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. No se toman en cuenta el monto de la PGU o del Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV). Pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

-Pensionados(as) de IPS, ISL, Capredena, Dipreca o Mutualidades de Empleadores.

-Beneficiarios(as) de PGU sin otra pensión.

-Beneficiarios de una pensión de reparación.

-Pensionados(as) de AFP, siempre que tengan PGU, Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o pensiones mínimas con garantía estatal.

Revisa con tu RUT si recibes el beneficio

Para conocer si recibes el Bono Invierno, haz clic en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si te pagarán el beneficio.