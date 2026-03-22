Black Sale 2026: Cuándo empieza y qué marcas se unen a las ofertas online

Con grandes ofertas y descuentos, se espera que las empresas sorprendan a los compradores en el “primer black del año”.

Marzo cerrará con una nueva edición del Black Sale 2026, evento de comercio electrónico que ofrecerá descuentos en diversas categorías.

La tercera versión del denominado “primer black del año” contempla ofertas en áreas como viajes, tecnología, vestuario, supermercados y artículos para mascotas, entre otros rubros. El evento reunirá a distintas marcas y tiendas que participarán con promociones durante los días que dure la actividad.

¿Cuándo inicia el Black Sale 2026?

A diferencia de otros eventos de este tipo, el Black Sale durará una semana completa, a contar de las 00:00 horas del lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 horas.





Marcas que se unen al mega evento de ofertas

Como es tradición, más de 100 marcas se han sumado al evento de descuentos. Asimismo, algunos emprendedores y pequeñas empresas también decidieron participar.

Algunas de las marcas que se suman al evento son:

Adidas

Nike

H&M

Lenovo

HP

Huawei

Nespresso

Pandora

Shein

Easy

Santa Isabel

Corona

Fensa

Doña Carne

Emma

Easy

Para conocer el listado completo de las marcas que serán parte del evento, haz clic aquí.