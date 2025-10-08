¡Atención! ISP anuncia retiro del mercado un lote de conocido antialérgico - Chilevisión

El organismo estatal comunicó el retiro de un lote de un conocido antialérgico.

Este miércoles, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) comunicó el retiro voluntario de un lote de un conocido medicamento en el país.

Se trata del lote 23G0842 del producto antialérgico Prodel-B, en su formato de comprimidos, elaborado por el Laboratorio Pasteur.

¿Por qué el ISP retiró el medicamento Prodel-B?

De acuerdo al organismo estatal, el retiro se realizó tras constatarse que arrojó "resultados de análisis fuera de las especificaciones del parámetro de valoración de uno de los principios activos".

En simple, eso provoca "el riesgo de que se presente falta de eficacia del tratamiento por el cual está indicado". "Se encuentra por debajo de lo esperado en el principio activo betametasona", indicaron.

Cabe recordar que esto solo afecta al lote 23G0842, fecha de vencimiento julio 2026.

¿Qué hacer si tienes un Prodel-B del lote retirado?

Si adquiriste el antialérgico Prodel-B, específicamente del lote 23G0842 del Laboratorio Pasteur, sigue este paso a paso:

Verifica el lote señalado tanto en la caja como en el blíster.

señalado tanto en la caja como en el blíster. Si corresponde al lote mencionado, no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia donde se le entregó para buscar asesoría.

En cambio, si no corresponde al lote, puede continuar empleándolo sin problemas.