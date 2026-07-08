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Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 9 de julio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Huechuraba, Recoleta, Renca, Santiago, Maipú, La Florida, Macul y Vitacura. 

Revisa las comunas afectadas por corte de luz este jueves 9 de julio

  • Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
  • Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Santiago: Desde 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Macul: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

 

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