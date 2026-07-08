Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 9 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Huechuraba, Recoleta, Renca, Santiago, Maipú, La Florida, Macul y Vitacura.





Revisa las comunas afectadas por corte de luz este jueves 9 de julio

Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas

Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas