Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 9 de julio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Huechuraba, Recoleta, Renca, Santiago, Maipú, La Florida, Macul y Vitacura.
Revisa las comunas afectadas por corte de luz este jueves 9 de julio
- Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
- Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Santiago: Desde 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Macul: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas