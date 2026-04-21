Anuncian cortes de luz en 8 comunas de la RM para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 22 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lo Prado, Estación Central, Maipú, La Florida, La Granja, Recoleta, Las Condes y Vitacura.





Anuncian corte de luz para comunas de la RM

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Estación Central: Desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 10:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 12:00 horas.