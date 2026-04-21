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Anuncian cortes de luz en 8 comunas de la RM para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 22 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lo Prado, Estación Central, Maipú, La Florida, La Granja, Recoleta, Las Condes y Vitacura. 

Anuncian corte de luz para  comunas de la RM

  • Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Estación Central: Desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 10:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
  • Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 12:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 14:30 hasta las 16:40 horas.
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