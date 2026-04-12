Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la RM para este lunes 13 de abril

Desde la empresa argumentaron que estas interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por más de seis horas en varios casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que nueve sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 13 de abril.

De acuerdo a lo informado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasiona a raíz de trabajos programados destinados a mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las seis comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, Peñalolén, La Florida, Estación Central, Vitacura y Pudahuel.





Anuncian corte de luz para 6 comunas de la RM

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Estación Central: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.