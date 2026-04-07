Programas Programación Señal en vivo
/

Anuncian cortes de luz en 5 comunas de la RM para este miércoles 8 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que cinco comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 8 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Huechuraba, Maipú, La Florida y La Granja. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este miércoles 8 de abril

  • Renca: Desde las 10:00 hasta las 16 horas.
  • Huechuraba: Desde las 13:30 hasta las 16:00 horas.
  • Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas.
  • Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • La Florida: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
  • La Granja: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Seguir en Seguir en