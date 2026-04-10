Anuncian cortes de luz en 5 comunas de la RM para este fin de semana
La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que cinco comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este sábado 11 y domingo 12 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago, Providencia, San Miguel, Peñalolén y Las Condes.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este fin de semana
Sábado 11 de abril
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Providencia: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.
Domingo 12 de abril
- San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:30 a 16:30 horas.
- Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.