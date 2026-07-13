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Anuncian cortes de agua en varias comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, La Reina, La Pintana y Puente Alto. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 06:00 del miércoles 15.
  • La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 01:00 del miércoles 15.
  • La Pintana: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas del martes 14 de julio.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 01:00 del miércoles 15.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 14 de julio.
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