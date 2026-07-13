Anuncian cortes de agua en varias comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, La Reina, La Pintana y Puente Alto.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 06:00 del miércoles 15.

La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 01:00 del miércoles 15.

La Pintana: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas del martes 14 de julio.

Puente Alto: Desde las 15:00 horas del martes 14 de julio hasta las 01:00 del miércoles 15.