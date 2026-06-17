Advierten cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 18 de junio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Huechuraba, Pudahuel, Lo Espejo, Macul, Ñuñoa, Vitacura y Las Condes.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz este jueves 18 de junio
- Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Macul: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.