Advierten cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 18 de junio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Huechuraba, Pudahuel, Lo Espejo, Macul, Ñuñoa, Vitacura y Las Condes.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz este jueves 18 de junio

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Macul: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.