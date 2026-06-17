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Advierten cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 18 de junio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Huechuraba, Pudahuel, Lo Espejo, Macul, Ñuñoa, Vitacura y Las Condes. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz este jueves 18 de junio

  • Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Macul: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

 

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