Advierten cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 25 de junio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Estación Central, Maipú, Lo Espejo, La Cisterna, La Reina, Las Condes y Vitacura.





Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.