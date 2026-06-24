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Advierten cortes de luz en 8 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 25 de junio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Estación Central, Maipú, Lo Espejo, La Cisterna, La Reina, Las Condes y Vitacura. 

  • Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.
  • Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • La Reina: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 16:30 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

 

 

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