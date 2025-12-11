 ¿A qué hora es el cierre de mesas de este domingo en Elección presidencial 2025? - Chilevisión
11/12/2025 17:02

¿A qué hora es el cierre de mesas de este domingo en Elección presidencial 2025?

Este domingo los chilenos elegirán al sucesor de Gabriel Boric y acá te indicamos hasta qué hora estarán abiertos los locales de votación.

Este domingo se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial 2025, donde se enfrentan en las urnas de votación Jeannette Jara y José Antonio Kast. 

Los candidatos se vieron las caras por última vez el pasado martes en el debate Anatel, donde ambos se atacaron y a la vez se defendieron de los cuestionamientos de su adversario. 

¿A qué hora cierran las mesas de votaciones?

De acuerdo con lo indicado por el Servel, todas las mesas del país que no hayan sido completadas, deben mantenerse habilitadas hasta las 18:00 horas de este domingo.

Cabe destacar que este cierre es, siempre y cuando, no haya personas esperando para poder ejercer su obligación cívica en esta elección 2025. 

¿Cuáles son las excusas para no asistir a votar?

En caso de no poder presentarte a votar, es necesario que tengas claro que existen tres excusas válidas para evitar recibir una multa por no emitir tu voto:

  • Estar enfermos.
  • Estar ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.
  • Tener otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local.
