“Yo no…”: Luis Mateucci se refiere a la polémica y supuesto show erótico en Hospital de Ovalle - Chilevisión

El modelo argentino descartó show erótico en el recinto hospitalario y señaló que fue contratado para animar.

Luis Mateucci se refirió a la polémica que se conoció en los últimos días y que lo relaciona con el Hospital Provincial de Ovalle. Ahí el modelo argentino fue anunciado en un evento, donde algunas versiones indicaron que era para un show erótico.

De hecho, el medio local La Región Estrella, publicó que el hospital destinó casi 12 millones de pesos para el evento, donde se oficializó a Mateucci cinco horas antes del termino de la licitación pública.

Además, el mencionado medio agregó que la fiesta tenía un valor de $8.000 por entrada, la cual estaba dirigida exclusivamente a funcionarios con contrato vigente y alumnos en práctica, excluyendo al personal de empresas externas.

Respuesta del Hospital de Ovalle

Ricardo Salazar, subdirector administrativo del Hospital de Ovalle, afirmó:

"Esta actividad es autogestionada y financiada por recursos de los mismos trabajadores del hospital, no está financiada con recursos públicos del presupuesto hospitalario. Para esto se hace un proceso licitatorio del evento, en el cual se solicita la organización de un evento acorde a un presupuesto específico".

"Este evento se realiza con recursos de los propios trabajadores, afuera del recinto y del horario institucional de funcionamiento, sin perjudicar la producción hospitalaria", agregó.

Luis Mautecci descartó show erótico

En conversación con Zona de Estrellas, el argentino desmintió participación en un espectáculo de carácter erótico.