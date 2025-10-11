 “Yo no…”: Luis Mateucci se refiere a la polémica y supuesto show erótico en Hospital de Ovalle - Chilevisión
Minuto a minuto
Continúa el cruce entre Juzgado de Garantía y Ministerio de la Mujer: ¿Quién responde por libertad de agresor? Filas de hasta seis horas: Peleas en paso fronterizo Chile-Argentina por kilométrico taco “Dinero manchado con sangre”: Campaña en Pucón despierta el rechazo de la comunidad judía Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/10/2025 20:32

“Yo no…”: Luis Mateucci se refiere a la polémica y supuesto show erótico en Hospital de Ovalle

El modelo argentino descartó show erótico en el recinto hospitalario y señaló que fue contratado para animar.

Luis Mateucci se refirió a la polémica que se conoció en los últimos días y que lo relaciona con el Hospital Provincial de Ovalle. Ahí el modelo argentino fue anunciado en un evento, donde algunas versiones indicaron que era para un show erótico. 

De hecho, el medio local La Región Estrella, publicó que el hospital destinó casi 12 millones de pesos para el evento, donde se oficializó a Mateucci cinco horas antes del termino de la licitación pública. 

Además, el mencionado medio agregó que la fiesta tenía un valor de $8.000 por entrada, la cual estaba dirigida exclusivamente a funcionarios con contrato vigente y alumnos en práctica, excluyendo al personal de empresas externas. 

Respuesta del Hospital de Ovalle

Ricardo Salazar, subdirector administrativo del Hospital de Ovalle, afirmó:

"Esta actividad es autogestionada y financiada por recursos de los mismos trabajadores del hospital, no está financiada con recursos públicos del presupuesto hospitalario. Para esto se hace un proceso licitatorio del evento, en el cual se solicita la organización de un evento acorde a un presupuesto específico". 

"Este evento se realiza con recursos de los propios trabajadores, afuera del recinto y del horario institucional de funcionamiento, sin perjudicar la producción hospitalaria", agregó. 

Luis Mautecci descartó show erótico

En conversación con Zona de Estrellas, el argentino desmintió participación en un espectáculo de carácter erótico.

"Yo no hago show de vedettos, de bailes, ni nada porque no sé. Jamás en mi vida hice un show de esos", partió señalando. 

Mateucci explicó que fue contratado como animador del evento, para realizar sorteos y cosas parecidas, pero no bailes eróticos.

Por último, el trasandino descartó que se le pagaran casi $12 millones. "Es una ridiculez lo que dijeron. Ojalá cobrase eso".

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior

Lo último

Lo más visto

Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami

Desde el SHOA descartaron que el sismo reúna las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

11/10/2025

“Lloré”: Eugenia Lemos impactó al reaparecer en eventos a solo 11 días de dar a luz

La exchica reality asistió al lanzamiento de una nueva línea de ropa que tiene como protagonista a Emilia Dides. Allí, Lemos se refirió a cómo ha vivido el post parto.

11/10/2025

“No puedo ni respirar”: Melina Noto cumplió 39 semanas de embarazo y su madre ya llegó a Chile

Melina Noto y Pangal Andrade esperan a su primera hija, Alana, quien nacerá prontamente. Al respecto, la comunicadora compartió algunos detalles sobre la recta final del embarazo.

11/10/2025

“No me imaginé que...”: Felipe Kast reveló si existen planes de matrimonio con Pamela Díaz

El senador habló sobre su matrimonio con Emelia Puga, el paso a la soltería y su actual relación con Pamela Díaz, ahondando en sus cualidades e incluso la opinión que tienen de ella en el mundo político.

11/10/2025