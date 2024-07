“Yo le pegué”: Daniela Bravo desclasificó feroz pelea con Ignacia Michelson antes de Gran Hermano Chile - Chilevisión

La jugadora de Gran Hermano Chile detalló una tensa situación que vivió cuando, según su relato, era amiga de Ignacia Michelson, teniendo un conflicto que habría llegado a los golpes.

Daniela Bravo reveló a los jugadores de Gran Hermano Chile, una desconocida pelea a golpes que habría tenido con Ignacia Michelson fuera del encierro, donde aseguró que se debió a un problema con su hermana.

“Ya, yo le pegué porque la hue... andaba hablando de mi hermana, que era lesbiana, que no lo es, y que si fuera, da lo mismo. Y que yo era pu..., que andaba haciendo hue... y le pegué en una fiesta”, comenzó detallando Daniela.

La historia impactó a sus compeñaros de equipo, por lo que, Camila Power le pidió contexto a Daniela, quien continuó aclarando: “Nosotras éramos amigas con todo un grupo, y la cosa es que se puso a discutir con mi mejor amigo y llegó a las armas”.

“Fueron a buscar a mi mejor amigo con pistolas a la fiesta. Entonces, por una estupidez, por un roce que tuvieron terminó con la hue... fue a buscar a mi mejor amigo con una pistola”, complementó.

En esa línea, la jugadora de Gran Hermano Chile indicó: “Después de eso, todos nos alejamos. La sacamos del grupo, y la hue... empezó a hablar puras hue... como tratar de armar cahuín entre nosotros (...) una tóxica cu...”.

“Nos alejamos y mi hermana era muy cercana a ella, después de eso le paro los carros, le digo 'para de hablar de mi hermana, de mi familia, de mis amigos, como si quieres mantener la relación bien y que nosotras sigamos siendo amigas, cordial y todo. Tú por tu lado, nosotros por el nuestro'”, agregó.

Finalmente, Daniela detalló supuestos mensajes de Ignacia Michelson, asegurando que también le habría mandado un video al ex de su hermana.

“Siguió hablando hue... inventando hue... y empezó a salir con un mino, que nosotras no sabíamos quién era, y de repente vemos que estábamos saliendo de un after y en la pantalla del WhatsApp del hue... estaba activado. Entonces llegaban sus mensajes 'qué te andas juntando con la mar... de la Débora, que es pu... y está enamorada de mí y no lo asume'”.

“Al final le terminé parando los carros yo y ahí empezamos a pelear como estúpidas, y en eso le mandó un video al ex de mi hermana...”, concluyó Daniela.