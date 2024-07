”Te lo digo en tu cara”: La Chama y Yuyuniz protagonizaron tenso encontrón por convivencia en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Cada vez se tensan más los ánimos en Gran Hermano Chile por las decisiones que se toman en equipo, razón por la que Yuyuniz y La Chama tuvieron un tenso momento durante la acalorada discusión entre participantes.

La convivencia comienza a acalorar a los ánimos en la casa de Gran Hermano Chile, donde Yuyuniz Navas y La Chama protagonizaron un controversial roce, mientras discutían la repartición de la comida con el equipo del sótano.

Todo comenzó cuando Yuyuniz y Miguel discutían sobre privilegiar al propio equipo en dichas situaciones, donde la actriz precisó: “Aquí la idea es que cada uno pueda ser quién es (...) hay varias formas de hacer las cosas, yo tengo otra crianza, tengo otra forma...”.

En ese momento, es cuando La Chama interrumpió la conversación, lanzando una particular frase en contra de Yuyuniz : “Pero la idea no es mandar a la horca a tu mismo equipo con el otro”, lanzó la jugadora, para más tarde agregar: “Si somos un equipo y no estamos de acuerdo en darle algo, no se puede”.

En esa línea, La Chama continuó apelando: ”A mí me molestaría mucho que tú hagas algo por el equipo y yo llegue y me levante y hable mal de ti”.

Dicha frase causó la inmediata reacción de Yuyuniz, quien no dudó en enfrentar a su compañera: ”¿Me estás diciendo que yo hice eso?”, preguntó levantándose de la silla.

Interrogante que fue respondida por La Chama descartando que se refería a ella: ”No. Si supiera que tú lo hiciste, te lo digo en tu cara para que sepas (...) Estoy hablando con él un supuesto. No me dejan hablar”.