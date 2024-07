“Lo terminé odiando”: Daniela Bravo sorprendió al revelar amarga aventura con Pailita en Gran Hermano - Chilevisión

En una dinámica de preguntas y respuestas en la casa más famosa del mundo, la jugadora confesó un affaire con el artista urbano, aunque aseguró que no terminó de la mejor forma.

En una de las primeras dinámicas de la nueva temporada de Gran Hermano Chile, Yuyuniz Navas tuvo el honor de ser la anfitriona y lanzó la pregunta abierta a sus compañeros: "(Yo nunca, nunca) tuve una aventura con Pailita".

En una invitación para que la persona involucrada se levantara del sillón, tras unos segundos de misterio, finalmente, fue Daniela Bravo la protagonista de aquel episodio.

Sin embargo, ante la insistencia de los jugadores por conocer los detalles sobre el affaire, la concursante no quiso ahondar y decidió no referirse al artista urbano. "Me voy a reservar toda opinión, no quiero hablar", señaló.

Luego, una vez terminada la actividad conversó con algunas de sus compañeras y desclasificó parte de su aventura con el artista. "Yo lo terminé odiando", comenzó diciendo.

"Pensé que era tela al principio, pensé que era muy tierno. (Pero) no, me basureó. Fueron muchos comentarios súper h... de él hacia mí. Como todo el rato bajándome", recordó Bravo.

A lo anterior, añadió: "Yo pensé que era más galán. Al principio fue súper tierno, conversamos caleta, pero después... Fueron hartos comentarios que no solo yo noté, muchos comentarios desubicados", concluyó.

