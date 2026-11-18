Luego de la muerte de su perrito el pasado 22 de octubre, tanto Kel como Raquel Argandoña ofrecieron recompensa para obtener información.

Este miércoles, Kel Calderón reveló nuevos antecedentes respecto de la muerte de su perrito, Zeus, quien murió envenenado en la comuna de Pelarco, región del Maule.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre y tanto Kel como su madre, Raquel Argandoña, ofrecieron una millonaria recompensa en ese entonces, para obtener información.





¿Qué dijo Kel Calderón?

En ese contexto, en conversación con Noticias Espectáculos, Calderón comentó: “Ya sé qué pasó, pero desde ahí para adelante lo manejamos en privado”.

En esa misma línea, agregó: “Fue muy triste, la verdad, y es una práctica que es súper común en los campos y en los sectores más rurales”.

“Yo sé que las personas de repente dicen ‘un perro más, un perro menos’, pero yo creo que hoy en día sabemos que eso no es así”, indicó Kel.

La influencer reflexionó sobre la peligrosidad que representa dejar veneno en el suelo: “Es un riesgo gigante, pues tú no sabes a quién va a llegar, qué animal va a terminar sufriendo eso, y aunque supieras, también lo encuentro muy cruel”, señaló.

Finalmente, Kel concluyó: “Son seres tan nobles, tan puros de alma que no saben las tonteras que se nos ocurren a los humanos, así que espero que sea una práctica que se haga cada vez menos, por lo menos en este país”.